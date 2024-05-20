Автомобилист сбил насмерть человека на моноколесе в столице
Фото - © Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
На севере Москвы водитель насмерть сбил человека, передвигавшегося на моноколесе. Авария произошла вечером 19 мая на Ленинградском проспекте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
Водитель на моноколесе столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал в попутном направлении. После этого также произошло столкновение с автомобилями каршеринга.
Мужчина умер на месте ДТП от полученных травм.
Сейчас по факту аварии проводится проверка