Пьяный водитель насмерть сбил девочку-подростка в столице

сегодня в 10:36

На улице 800-летия Москвы пьяный водитель за рулем автомобиля «Лада» выехал на тротуар и сбил пешехода, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Пострадавшую 16-летнюю девочку доставили в больницу, но она скончалась от полученных в результате ДТП телесных повреждений.

39-летний водитель задержан. Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа города.

Ранее на проспекте Металлистов в Петербурге пожарная машина сбила шестилетнего мальчика. Малыш умер.

