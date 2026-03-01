Пьяный водитель насмерть сбил девочку-подростка в столице
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На улице 800-летия Москвы пьяный водитель за рулем автомобиля «Лада» выехал на тротуар и сбил пешехода, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Пострадавшую 16-летнюю девочку доставили в больницу, но она скончалась от полученных в результате ДТП телесных повреждений.
39-летний водитель задержан. Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа города.
Ранее на проспекте Металлистов в Петербурге пожарная машина сбила шестилетнего мальчика. Малыш умер.
