Пьяный водитель на бешеной скорости снес беременную и ее сына в Кузбассе

В Кузбассе пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил беременную с ее сыном

Нетрезвый 41-летний мужчина на большой скорости сбил беременную женщину и ее сына. Инцидент произошел в Кемеровской области, сообщает SHOT .

В крови у водителя Chevrolet Lacetti Алексея М. обнаружили 0,6 промилле алкоголя. Это эквивалентно примерно двум бутылкам пива. Алексей, предположительно, употребил алкоголь утром. Затем примерно в 12:00 сел за руль.

Водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар, по которому в это время шли 32-летняя Ольга и ее 14-летний сын. Они попали под колеса машины.

Женщину, находящуюся на 5 месяце беременности, и подростка увезли в больницу. У них множество переломов. Доктора пытаются спасти пострадавших, а также малыша, находящегося в утробе.

Больше всего во время инцидента пострадала Ольга — психолог из центра соцобслуживания. У нее зафиксировали не только переломы, но и тупую травму живота. У женщины может случиться выкидыш.

Ранее пьяный парень на УАЗе переехал четырехлетнюю девочку на тюбинге. Ребенка удалось спасти.