Пьяный парень на УАЗе переехал четырехлетнюю девочку на тюбинге
Baza: пьяный парень на УАЗе переехал четырехлетнюю девочку на тюбинге в Башкирии
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В Бурятии пьяный водитель без прав переехал на УАЗе четырехлетнюю девочку, которая каталась на тюбинге. Ребенку удалось выжить, сообщает Baza.
Происшествие случилось в бурятском селе Ошурково. Четырехлетняя девочка каталась на тюбинге под присмотром дедушки, однако в один момент выехала на дорогу. В этот момент навстречу ей ехал 25-летний парень на микроавтобусе, который был пьян и не имел водительского удостоверения.
Автомобилист не успел отреагировать и наехал на ребенка. Девочка выжила, но получила опасные травмы.
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