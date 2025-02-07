Влетел на бешеной скорости: видео момента смертельного ДТП со скорой в Белгороде

Telegram-канал Baza опубликовал видеоролик с камер наблюдения, которые запечатлели момент смертельного ДТП в Белгороде.

На нем видно, как джип BMW несется на бешеной скорости. Он проезжает перекресток и сносит машину скорой помощи, впечатывая ее в фонарный столб.

ДТП случилось на пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде. В аварии погибли две женщины-фельдшера.

BMW летел по городу со скоростью свыше 100 км/ч. В иномарке находились трое военных, их доставили в реанимацию. По предварительным данным, водитель джипа был пьян.