Двое женщин-фельдшеров погибли из-за бойца MMA на BMW в Белгороде

сегодня в 14:17

В Белгороде двое женщин-фельдшеров погибли в аварии с тренером по MMA на BMW

В Белгороде иномарка BMW X7 на скорости более 100 км/ч выехала на красный свет и врезалась в карету скорой помощи. В результате аварии погибли две женщины-фельдшера, сообщает SHOT .

ДТП случилось на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. После столкновения карету скорой помощи отбросило на тротуар, далее обе машины врезались в стену.

За рулем немецкой иномарки был 28-летний детский тренер по MMA из Мурманской области. В результате аварии он получил травмы.

Двое фельдшеров из кареты «скорой», 38-летняя и 45-летняя женщины, не пережили столкновения. У погибших остались двое сыновей и дочь.

По данным издания, в момент аварии у тренера по MMA «были все признаки сильного алкогольного опьянения».