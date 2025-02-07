Двое женщин-фельдшеров погибли из-за бойца MMA на BMW в Белгороде
В Белгороде двое женщин-фельдшеров погибли в аварии с тренером по MMA на BMW
В Белгороде иномарка BMW X7 на скорости более 100 км/ч выехала на красный свет и врезалась в карету скорой помощи. В результате аварии погибли две женщины-фельдшера, сообщает SHOT.
ДТП случилось на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. После столкновения карету скорой помощи отбросило на тротуар, далее обе машины врезались в стену.
За рулем немецкой иномарки был 28-летний детский тренер по MMA из Мурманской области. В результате аварии он получил травмы.
Двое фельдшеров из кареты «скорой», 38-летняя и 45-летняя женщины, не пережили столкновения. У погибших остались двое сыновей и дочь.
По данным издания, в момент аварии у тренера по MMA «были все признаки сильного алкогольного опьянения».