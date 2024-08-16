Пьяный водитель Ford после стрельбы в Москве напал на полицию

Открывший стрельбу в Москве водитель Ford бросился на полицию у своего дома

Нетрезвого водителя Ford, который протаранил шлагбаум на Коровинском шоссе, а затем открыл стрельбу в Москве, поймали возле его же дома, где он напал на полицейских при исполнении, сообщает Telegram-канал SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах слышно, как пьяный мужчина нецензурной бранью сыплет в адрес полицейских, которые сковали его руки наручниками. По словам очевидцев, ему не понравилось, что стражи порядка фиксировали на фото состояние его машины.

Стражи порядка вызвали на место инцидента специализированную машину, с помощью которой дебошира планируют доставить в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее водитель Ford проломил шлагбаум, затем открыл стрельбу во дворе жилой многоэтажки. Мужчина стрелял в воздух. Теперь предстоит выяснить, имеет ли он право на ношение оружия и почему проявлял агрессию общеопасным способом.