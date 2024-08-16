SHOT: водитель Ford проломил шлагбаум и открыл стрельбу в Москве

Мужчина, находясь за рулем автомобиля Ford Explorer в состоянии алкогольного опьянения, проломил шлагбаум и открыл стрельбу в Москве, сообщает SHOT .

Инцидент произошел возле жилого многоэтажного дома на Коровинском шоссе. Пьяный гражданин на Ford Explorer остановился около шлагбаума, а затем протаранил его. После этого жильцы дома услышали звук стрельбы.

Отмечается, что мужчина стрелял в воздух. Боевое это было оружие или травматическое, не установлено. Информации о пострадавших также на данный момент нет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Дебоширом оказался некий Артем С. Его задержали. Мужчину отвезут в отделение.