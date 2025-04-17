Пьяный внук заживо сжег бабушку в ее собственном доме в Башкирии

В Башкирии внук после ссоры с бабушкой решил отомстить родственнице и поджег ее дом. Пенсионерка погибла в результате пожара, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла в башкирском селе Талалаевка. 22-летний молодой человек находился в нетрезвом состоянии. Причиной ссоры с 75-летней бабушкой стал его образ жизни.

13-летний брат злоумышленника стал свидетелем того, как тот поджигал занавеску в своей комнате. При этом дочь пожилой женщины пыталась спасти мать из огня, но ей это не удалось.

Задержанный признался в содеянном. Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная.

Ранее в Уфе местная жительница подожгла иномарку во дворе жилого дома и напала на женщину, которая обвинила ее в поджоге.