Отомстила владельцу: жительница Уфы подожгла автомобиль и напала на женщину

В Уфе местная жительница подожгла иномарку во дворе жилого дома и напала на женщину, которая обвинила ее в поджоге, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина обливает капот автомобиля марки SsangYong легковоспламеняющейся жидкостью из бутылки, а затем поджигает. Паркетник потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.

Владельцы ближайших машин выбежали из дома, чтобы отогнать их от горящего автомобиля. При этом поджигательница не скрылась с места преступления, а наблюдала за происходящим. Затем злоумышленница напала на женщину, которая обвинила ее в поджоге.

Поджигательницу задержали. Предположительно, женщина действовала не по указанию телефонных мошенников, а мстила владельцу сгоревшего автомобиля.