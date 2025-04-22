сегодня в 13:20

Пьяный пассажир погиб под поездом в метро Москвы

В московском метрополитене мужчина упал на пути, угодив прямо под прибывающий поезд. В результате случившегося пассажир погиб, сообщает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось на станции метро «Ленинский проспект». Судя по опубликованным в Сети кадрам, из-за ЧП участок платформы оцепили оградительной красно-белой лентой. На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

По данным издания, в момент падения под поезд мужчина находился в пьяном состоянии. Прочие обстоятельства произошедшего выясняются.

На Калужско-Рижской линии метро также происходил сбой из-за упавшего на пути человека. Движение временно останавливалось.

