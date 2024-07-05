Пьяный нижегородец залез на крышу пятиэтажки, свалился и не умер

В Нижнем Новгороде пьяный человек упал и крыши пятиэтажки и выжил

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода нетрезвый человек залез на крышу дома и свалился с нее. После падения мужчину доставили в Городскую клиническую больницу № 13 с различными травмами, сообщает передает корреспондент pravda-nn.ru .

Происшествие случилось вечером в четверг, 4 июля, на улице Бурденко. Пострадавший, преследуя неизвестные мотивы, забрался на крышу пятиэтажного дома. Выпивший нижегородец свесился с опасной высоты, однако залезть обратно уже не смог. По итогу горожанин рухнул вниз — все произошло на глазах гулявших во дворе детей и прохожих.

После случившегося свидетели вызвали скорую помощь. Сейчас пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, им занимаются медики.