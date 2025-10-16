Пьяный неадекват расстрелял машину с пассажиром в Казани

Пьяный мужчина открыл огонь по машине с пассажиром в Казани. Когда правоохранители прибыли его задержать, неадекват попытался скрыться, сообщает «Лента.ру» .

Инцидент произошел утром 16 октября на пересечении улиц Тэцевской и Копылова. Подозреваемый вышел из своего авто и направился к другой машине, где был пассажир. Он трижды выстрелил в пострадавшего из травматического оружия.

Пассажир получил ранения в живот, лицо и грудь. Между тем нападавший попытался скрыться от приехавших на место полицейских — он хотел уехать на автомобиле, но его догнали и задержали.

При задержании выяснилось, что подозреваемый 1987 года рождения. Также у него были признаки возможного алкогольного опьянения.

На мужчину составили административные протоколы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке авто) и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования).

