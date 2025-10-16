сегодня в 04:43

В ДТП с автобусом в Амурской области погиб человек

ДТП в Приамурье унесло жизнь одного человека, более 40 пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительной информации, автобус марки Toyota Probox перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал с проезжей части и опрокинулся.

Проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области. Сообщалось о двух погибших.

Смертельное ДТП произошло в Свободненском районе области.

