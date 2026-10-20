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Пьяный мужчина вылил спиртное на Вечный огонь в Реутове

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Реутове пьяный мужчина вылил спиртное из банки на Вечный огонь, сообщает «МК: срочные новости».

Это произошло около памятника местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мужчину уже арестовали.

Ранее пьяная компания прикурила от Вечного огня в Реутове.

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