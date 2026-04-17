Пьяный мужчина вломился в храм и хотел похитить продукты для участников СВО

29-летний мужчина ворвался в православный храм на улице Берзарина в столице. Он попытался похитить продукты, собранные для участников СВО, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Шоу» в московском храме устроил ранее судимый житель Курильска. Он пытался украсть продукты для участников спецоперации, а также кричал, ругался матом и вел себя агрессивно.

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии. От помощи врачей мужчина отказался.

На вопрос правоохранителей, зачем он ругался и дебоширил в храме, задержанный ответил, что ничего не помнит. Его доставили в отдел полиции.

