Пьяный мужчина пытался убить своего 11-летнего пасынка в Петербурге
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство своего пасынка, сообщает газета «Петербургский дневник».
Инцидент произошел в квартире дома на улице Комсомольской. Мужчина нанес множественные удары по телу и голове 11-летнего пасынка. Ребенка защитила мама.
У мальчика диагностировали телесные повреждения. Его доставили в больницу, оказали медпомощь.
По факту покушения на убийство ребенка возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.
Следователи выясняют все обстоятельства нападения на ребенка.