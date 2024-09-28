сегодня в 14:25

Пьяный мужчина пытался убить своего 11-летнего пасынка в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство своего пасынка, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Инцидент произошел в квартире дома на улице Комсомольской. Мужчина нанес множественные удары по телу и голове 11-летнего пасынка. Ребенка защитила мама.

У мальчика диагностировали телесные повреждения. Его доставили в больницу, оказали медпомощь.

По факту покушения на убийство ребенка возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Следователи выясняют все обстоятельства нападения на ребенка.