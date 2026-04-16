Пьяный москвич украл редкую белку из магазина и погубил животное

сегодня в 15:47

Москвич украл редкую белку из зоомагазина, отдал ее отцу, а она умерла

Полицейские столичного района Коптево задержали мужчину, который украл чилийскую белку из зоомагазина. После кражи злоумышленник оставил животное в квартире отца, где оно погибло, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Мужчина проник в подсобное помещение зоомагазина на Михалковской улице и вынес оттуда экзотическое животное — дегу (чилийская белка). Она принадлежала сотруднице заведения, которая сразу обратилась в полицию.

Через несколько часов правоохранители вычислили подозреваемого и задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

По словам мужчины, он пошел на кражу из-за сильного алкогольного опьянения. Он отнес белку в квартиру своего отца, где животное погибло.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее злоумышленник проник в мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и похитил 400 тыс. рублей. Вором оказался мужчина, который ранее работал при храме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.