Пьяный мигрант напал с ножом на беременную сожительницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла ссора между пьяным мигрантом и его беременной сожительницей. Иностранец в пылу гнева набросился на возлюбленную с ножом, сообщает «Лента.ру» .

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на улице Белградской 2 июня. Пьяный мужчина приревновал возлюбленную к другому. В ходе ссоры он пять раз ударил ножом свою сожительницу в область груди и живота.

Женщина оказала сопротивление нападавшему, она осталась жива. Пострадавшую доставили в больницу.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство беременной женщины и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Фигуранта арестовали. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

