сегодня в 13:53

Пьяный мигрант напал на женщину в Москве и изнасиловал ее в строительной бытовке

В столице 42-летний мигрант напал на местную жительницу и изнасиловал ее в строительной бытовке. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, в ночь на 13 апреля пьяный мужчина напал на незнакомую женщину и изнасиловал в строительной бытовке на Ореховом бульваре. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний иностранный гражданин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Фигуранту предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

