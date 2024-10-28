Пьяный депутат устроил дебош в баре в Мурманской области

Нетрезвый народный избранник-бодибилдер устроил драку с сотрудниками полиции в одном из баров Мурманской области. Инцидент произошел в Североморске, сообщает SHOT .

Член Совета Депутатов Владимир Марыгин, как утверждается, вместе с супругой пошел в бар «Кружка». Там мужчина выпил слишком много и прилег на стол, чтобы поспать. Работники учреждения попросили его покинуть помещение, но он не хотел и начал устраивать конфликт.

Через некоторое время персонал «Кружки» позвонил в полицию. Когда приехали сотрудники правоохранительных органов, то дебошир не успокоился. Он продолжил ругаться и не давал увезти себя в участок.

Сам инцидент произошел еще в 2023 году. Однако в интернете запись опубликовали только сейчас — ее «слила» коллега. Парламентарий не стал давать комментарии СМИ по поводу видео.

В 2012 году Марыгина уже лишали прав за езду в нетрезвом состоянии. Его супруга — член ЛДПР.

Ранее на ветерана СВО напал кандидат в муниципальные депутаты Ялты. Конфликт произошел из-за парковочного места.