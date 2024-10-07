Ветеран СВО получил перелом черепа после нападения кандидата в мундепы Ялты

Кандидат в муниципальные депутаты крымской Ялты от политической партии «Новые люди» вместе с отцом устроил драку с бойцом, который был в зоне спецоперации. Конфликт произошел из-за парковочного места, сообщает SHOT .

По словам близких 40-летнего Виталия, некоторое время назад он вернулся в Крым из зоны СВО. Мужчина заметил, что двое его соседей ставят автомобили у дома на пешеходном тротуаре.

Машинами владеют отец и сын Сторожуки. При этом Иван — кандидат на выборах мундепов в Ялте.

Инцидент произошел 4 октября примерно в 16:00. Виталий увидел Ивана на одной из улиц города. Он спросил Сторожука, почему тот ставит автомобиль рядом с подъездом.

Сразу после этого, по словам Виталия, кандидат в мундепы нанес удар по голове и начал бить его вместе с отцом. В результате ветеран СВО попал в госпиталь. Жена солдата отметила, что у него перелом свода и основания черепа, челюсти, а также ушиб мозга легкой степени.

Позднее сотрудники правоохранительных органов провели задержание Сторожука. Открыто уголовное дело. Известно, что кандидат в мундепы занимался единоборствами. Он — член политической партии «Новые люди», проживает в Ялте с 2022 года, руководит фирмой «Гарант групп».

Отец Сторожука, Сергей, в 2016 году баллотировался в депутаты, однако не смог пройти отбор.

Ранее цыгане забрали в рабство ветерана СВО в деревне Кротовка Тульской области. Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев прокомментировал ситуацию. Он сказал, что среди подобных группировок распространены правонарушения, в том числе мошенничество с пособиями на несуществующих детей.