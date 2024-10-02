В Госдуме отреагировали на взятие в рабство ветерана СВО цыганами

Депутат заявил, что следует ужесточить контроль за цыганскими группировками в РФ

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев прокомментировал недавнюю ситуацию с попаданием в рабство ветерана СВО и других людей в Тульской области. Законодатель заявил, что в России необходимо ужесточить контроль за цыганскими группировками, сообщает «Постньюс» .

Политик упомянул ситуацию в селе Кротовка, где цыганский табор вызывает беспокойство у местных жителей: они занимают брошенные дома, воруют и затевают драки, занимаются попрошайничеством и наркоторговлей. Официально представители кочевого народа нигде не работают.

Матвеев отметил, что среди таких группировок распространены правонарушения, включая мошенничество с пособиями на несуществующих детей. Цыгане пользуются несовершенством законодательства для достижения своих целей, например, получение свидетельств о рождении детей, которые не родились, уверен парламентарий.

«Например, заявляют, что ребенок якобы родился на дому, и на основании каких-то свидетельских показаний пытаются получить свидетельство о рождении. А потом в течение нескольких лет получают пособие и материнский капитал», — рассказал Матвеев.

Депутат считает проблему вседозволенности цыган практически неразрешимой, подчеркивая, что она требует жесткого контроля, так как ни одна страна еще не справилась с этой ситуацией.