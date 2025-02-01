Пьяный 30-летний крушил 20 авто в московском Строгине

В московском районе Строгино нетрезвый мужчина ночью устроил прогулку по двору и повредил не менее 20 автомобилей. Его заключили под стражу и обвинили в нарушении статьи 167 Уголовного кодекса России — «Умышленное повреждение чужого имущества», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью с 28 на 29 января. Владельцы автомобилей, живущие в районе Строгино, утром заметили, что припаркованные во дворе машины были повреждены. У одних помят кузов, у других отломаны зеркала, у третьих и вовсе разбиты стекла. Пострадавшие обратились в полицию.

Координацией действий силовиков занималась Хорошевская межрайонная прокуратура. Удалось идентифицировать 30-летнего мужчину, который, предположительно, нанес ущерб автомобилям.

Задержанный отрицать случившееся не стал. Он признал вину и сказал, что был нетрезв.

Задержанного заключили под стражу. Заявление на правонарушителя написали 26 пострадавших. Мужчина нанес ущерб в размере не менее 350 тыс. рублей.

Ранее мужчина разбил стекло коммунальной машины на улице Авиаторов в Москве.