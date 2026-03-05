Пьяную Бритни Спирс задержали в Калифорнии

сегодня в 19:16

Певицу Бритни Спирс задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде

Известную американскую певицу Бритни Спирс задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде, сообщает портал TMZ .

Инцидент произошел накануне около 21:30 по местному времени (08:30 четверга по Москве) в округе Вентура.

Правоохранительные органы отпустили исполнительницу хита «Baby One More Time» лишь спустя более 8 часов.

Ранее психиатр прокомментировала необычное поведение Бритни Спирс, о котором в своих мемуарах упоминал экс-супруг певицы Кевин Федерлайн.

