Диагноз Бритни Спирс мог превратить ее в маньяка

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн опубликовал свои мемуары, где поделился информацией о необычном поведении своей бывшей жены. Он упомянул, что певица иногда заходила в комнату к их детям с ножом, что, естественно, вызывало у них испуг. Общественная Служба Новостей обратилась к психологу и психиатру Наталье Наумовой за комментарием, чтобы выяснить, какое ментальное расстройство могло провоцировать такие поступки знаменитости.

По ее словам, дети Бритни Спирс уже достигли совершеннолетия, однако они почти не поддерживают контакт с матерью.

«Насколько мне известно, Бритни и в самом деле часто проявляла странности, которые могли напугать ее детей. Танцы с ножами, появление в детской с опасным оружием. Это все признаки биполярного расстройства личности, потому что именно при таком диагнозе у человека в момент сильной злости и агрессии возникают маниакальные состояния. Если не проконтролировать такого человека, он может совершить преступление, не осознавая того, что он творит», — рассказала психиатр.

Она напомнила, что сама Бритни Спирс ранее говорила о том, что принимала лекарства от биполярного расстройства, которые, по мнению Наумовой, помогали ей стабилизировать свое состояние в критические моменты.

