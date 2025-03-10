Пьяного мужчину «размотало» электричкой на ж/д станции Курская в Москве

Мужчина попал под электричку на ж/д станции Курская в Москве

На ж/д станции Курская в Москве пьяный мужчина упал прямо под поезд. Страшное зрелище зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает « 112 ».

Мужчина сидел на лавочке на платформе. Судя по камерам, он пребывал в нетрезвом состоянии.

В какой-то момент мужчина встал и направился к уже движущемуся поезду. Он подошел к нему вплотную и внезапно оступился — мужчина провалился между платформой и электричкой.

Поезд в буквальном смысле «размотал» несчастного пассажира. Пострадавший получил множественные переломы, но чудом выжил. Его позади ушедшего поезда нашла локомотивная бригада. Мужчину доставили в реанимацию.

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