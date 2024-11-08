Пьяная женщина устроила дебош на авиарейсе Москва-Сургут

Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, живущая в городе Лянтор ХМАО-Югры, устроила дебош в самолете. Он летел из Москвы в Сургут, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

До этого женщину привлекали к административной и уголовной ответственности. Она использовала нецензурную брань и ругалась с проводницей, когда рядом с ней находилась маленькая дочь.

Когда к дебоширке подошли полицейские, она начала обзывать и их. Нарушительницу правопорядка задержали.

По результатам медосвидетельствования выяснилось, что женщина была в нетрезвом состоянии. Против нее составили три протокола об административном нарушении. Также сотрудники правоохранительных органов рассмотрят совершение противоправных действий женщины в отношении сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что пьяный депутат устроил дебош в баре в Мурманской области. Запись инцидента опубликовала в Сети коллега мужчины.