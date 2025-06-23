Пьяная женщина без трусов избила мужчин на улице в Набережных Челнах

В Набережных Челнах нетрезвая женщина повздорила с мужчинами и напала на них. Во время драки она полностью оголилась, продемонстрировав интимные части тела, и пробежалась в таком виде по мосту, сообщает Telegram-канал «Муд Челны» .

Инцидент произошел на проспекте Вахитова. В Сети появились кадры с места событий. Судя по ним, женщина сначала ругалась с мужчинами. Затем она ударила одного из них ногой, после чего кинула в него камень.

Далее женщина задрала платье, демонстрируя всем, что она без трусов. В таком видео она решила пробежаться по мосту, где шли другие люди. После чего дебоширка выбежала на трассу. Показав водителям свои прелести, она побежала дальше.

Очевидцы позвонили в полицию, пожаловавшись на пьяную и голую женщину.

Ранее в Набережных Челнах жильцы дома пожаловались на ужасное зловоние, доносящееся из одной из квартир. В итоге в ней нашли разлагающийся труп.