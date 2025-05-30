Ужасное зловоние: в Набережных Челнах нашли разлагающийся в квартире труп

Тело умершего 10 дней назад мужчины нашли в квартире в Набережных Челнах

Жители многоквартирного дома в Набережных Челнах пожаловались на ужасное зловоние. Неприятный запах доносился от двери одной из квартир, сообщает KazanFirst .

Взволнованные жильцы решили вызвать полицию. Первым на место прибыл участковый, он и вошел в квартиру. Внутри лежало тело мужчины.

Им оказался 48-летний хозяин недвижимости. Судмедэксперты определили, что он скончался 10 дней назад, а жильцы слышали запах разлагающегося тела. Причину смерти установят специалисты морга.

Ранее изуродованное тело 20-летней девушки, страдавшей от аутизма, обнаружили в овраге в Бугульме. По факту убийства возбудили уголовное дело.