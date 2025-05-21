«Изнасиловали и убили»: изуродованную 20-летнюю аутистку нашли мертвой в овраге

Изуродованное тело 20-летней девушки, страдавшей от аутизма, обнаружили в овраге в Бугульме. По факту убийства возбудили уголовное дело, сообщает KazanFirst .

Труп с обезображенным лицом обнаружили в овраге около одного из домов на улице Суворова. По словам матери убитой, днем дочь ушла из дома и не вернулась. Она считает, что ее дочь накачали наркотиками, а затем избили и изнасиловали. После этого тело девушки выбросили в овраг.

Женщина призналась, что ей с трудом удалось опознать дочь в морге из-за серьезных травм на лице. В настоящее время ожидаются результаты анализов по гистологии и ДНК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование), статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и статье 105 УК РФ (убийство).

Мать погибшей добавила, что ее дочь уже пережила изнасилование в 2020 году. Преступника приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время насильник отбывает наказание.