Пьяная ссора закончилась убийством: мужчина в Чехове забил оппонента битой

сегодня в 13:42

В Подмосковье пьяный мужчина до смерти забил знакомого битой во время ссоры

В муниципальном округе Чехов произошла трагедия во время пьяной ссоры. 41-летний мужчина до смерти забил битой знакомого. Он нанес ему множество ударов по голове, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Конфликт, который закончился жестоким убийством, произошел 7 декабря в селе Пешково. Во время пьяной ссоры мужчина взял бейсбольную биту и нанес 58-летнему оппоненту множество ударов по голове. Тот скончался на месте.

Об убийстве в полицию сообщил сосед обвиняемого. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи изъяли орудие преступления, провели допросы и необходимые экспертизы.

Ранее перекупщика машин из Тюмени убили и сожгли рецидивисты. Для сокрытия преступления они уничтожили свое авто.

