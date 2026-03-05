Пьяная многодетная мать утопила младенца во время купания

Следователи завершили расследование в отношении многодетной матери из города Кудымкара. Женщина в состоянии алкогольного опьянения случайно утопила младенца, а также истязала старших детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В апреле прошлого года женщина 1992 года рождения была пьяна. В таком состоянии она купала младенца, но оставила его без присмотра. Ребенок погрузился в воду и погиб. Правоохранители выяснили, что мать регулярно избивала двоих старших детей.

Женщину обвинили по статьям о причинении смерти по неосторожности и истязании двоих несовершеннолетних, проведены необходимые экспертизы. Мать лишили родительских прав, детей изъяли из семьи, а дело передали в суд для рассмотрения по существую.

В Башкортостане полиция проверяет информацию о том, что местная жительница избила сына-аутиста и толкнула его в снег. Ранее подобное видео вызвало скандал в Сети. Женщина с мальчиком подходит к подъезду. Внезапно она набрасывается на ребенка и начинает его избивать руками.

