В Башкортостане полиция проверяет информацию о том, что местная жительница избила сына-аутиста и толкнула его в снег. Ранее подобное видео вызвало скандал в Сети, сообщает UFA.RU .

В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как женщина с мальчиком подходит к подъезду. Внезапно она набрасывается на ребенка и начинает его избивать руками.

Ребенок пытается удержаться, хватается за перила, но женщина бьет его по голове, силой спускает по лестнице и валит в снег. После этого она поднимает его, а затем бросает в другой сугроб.

По словам очевидцев, инцидент произошел в селе Михайловка под Уфой. Пострадавший ребенок — аутист, а избила его родная мать.

В МВД Башкирии изучают обстоятельства происшествия. Там отметили, что ранее сообщений по данному инциденту не поступало. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее экс-супруг избил жительницу Уфы при ребенке. Малыш сам едва не попал под горячую руку отца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.