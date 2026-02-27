Тащил за ногу, швырял о пол: экс-супруг избил жительницу Уфы при ребенке — видео

Жительница Уфы Кристина (имя изменено) рассказала в Сети о том, что стала жертвой систематических избиений со стороны бывшего мужа. Мужчина поколачивал и их совместного несовершеннолетнего сына.

Кристина поделилась, что партнер бросил ее еще во время беременности. Родила она в статусе матери-одиночки. Все это время воспитывала и содержала сына сама. Биологический папа объявился спустя 1,5 года и заявил, что хочет полноценную семью. В феврале 2025 года пара поженилась, мужчину вписали в свидетельство о рождении мальчика как отца.

После этого новоиспеченный супруг начал поднимать на уфимку руку и стал избивать собственного сына. В марте того же года женщина узнала, что беременна во второй раз. Об этом она сообщила мужу, ожидая, что тот обрадуется. Но вместо этого мужчина ее жестоко избил, произошел выкидыш.

Один из страшных эпизодов зафиксировала камера, установленная в квартире. Маленький мальчик стал свидетелем неоправданной жестокости и сам чуть не угодил под горячую руку. На кадрах зафиксировано, как уфимка выходит из ванной комнаты, навстречу ей движется супруг. Он хватает женщину за руку, швыряет на пол и начинает бить. Из ванной выглядывает мальчик и видит все происходящее.

Мужчина возвращается и начинает швырять Кристину по всему коридору, в какой-то момент он роняет ее прямо на малыша, тот падает на пол плашмя и заходится в слезах. Женщина хватает сына, берет его на руки и прикрывает собой. Однако муж не останавливается, уфимка пытается оттолкнуть неадеквата, но все тщетно.

В какой-то момент пара пропадает из поля зрения камеры. На следующих кадрах мужчина уже тащит Кристину за ногу по коридору, та крепко вцепилась в сына и пыталась отбиться. Муж в результате схватил мальчика и силой вырвал его из рук матери.

Было принято решение о разводе. В дальнейшем уже бывший муж не успокоился: в адрес Кристины звучали угрозы, рукоприкладство продолжилось. Женщина опасается за свою собственную жизнь, а также за жизнь ребенка, так как экс-супруг неоднократно заявлял, что убьет их.

Кроме того, Кристина утверждает, что мужчина вскрыл квартиру, где она проживает вместе с сыном. Он простоял 30 минут, ожидая, пока кто-нибудь зайдет в подъезд, затем проник в жилье и сбежал, когда сработала охранная сигнализация, прихватив с собой чемодан с принадлежащими женщине вещами. Все это зафиксировали камеры, установленные на подъезде и на этаже.

