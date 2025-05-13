Пьяная кассирша зарезала военного в Казани

В Казани нетрезвая 29-летняя кассирша из ревности зарезала 32-летнего военнослужащего, с которым состояла в отношениях, сообщает Kazanfirst.ru .

Инцидент произошел ночью 8 мая в одном из домов на улице Гаврилова. Девушка и ее сожитель устроили застолье. В какой-то момент между ними произошла ссора. Предварительно, причиной перепалки стала ревность.

Девушка схватила нож и ударила им военного. Тот скончался на месте. Девушку задержали, свою вину она признала. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что задержанная работает кассиром в букмекерской конторе и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Убитый ею возлюбленный был военным, он служил по контракту. Ранее мужчина был судим.

Ранее в Кемерове 17-летний студент зарезал отчима. Тот угрожал убить мать юноши.