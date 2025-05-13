В Кемерове 17-летний студент зарезал отчима, который угрожал убить мать юноши

В квартире на улице Нахимова в Кемерове 17-летний студент колледжа индустрии питания и сферы услуг зарезал отчима, который угрожал убить его мать, сообщает SHOT .

Поздно вечером мужчина ссорился с возлюбленной в квартире. Конфликт происходил на глазах у двух сыновей женщины — 17-летнего студента и 8-летнего школьника.

Юноша решил заступиться за маму. Он взял нож и два раза ударил отчима в живот. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

При этом в последние месяцы на мужчину постоянно поступали жалобы в полицию. Агрессор угрожал женщине убийством, а еще регулярно избивал ее.