Пьяная якутянка избила таксиста из-за пива, угнала его машину и попала в ДТП

27-летняя жительница поселка Жатай в Якутии напала на таксиста, жестоко избила его, а затем угнала его авто. Однако далеко она не уехала — попала в ДТП, сообщает 14.RU .

Девушка вызвала такси, чтобы доехать до дома. По дороге она попросила остановиться в круглосуточном магазине, чтобы купить пиво. После покупки женщина открыла его прямо в салоне авто, на что водитель сделал ей замечание.

В ходе словесного конфликта девушка повела себя агрессивно, а когда прибыла в место назначения, то отказалась выходить, после чего набросилась на таксиста. Она ударила его и попыталась отнять его телефон. Мужчина вышел на улицу, чтобы вызвать полицию, но в этот момент девушка села за руль и поехала.

Однако уехала она недалеко — попала в ДТП, в ходе которого автомобиль перевернулся. Сама она не пострадала. Когда девушку пытались задержать полицейские, она оказала сопротивление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон.

Ранее такси на скорости влетело в два автомобиля, которые столкнулись на Киевском шоссе в Москве. В результате аварии один человек погиб.

