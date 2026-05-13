В Щелкове подключат микрорайон к ВНС-6 в августе 2026 года

Микрорайон Механизаторов РТП в Щелкове в августе 2026 года переключат на водопроводно-насосную станцию ВНС-6. Это позволит обеспечить жителей более надежным и качественным водоснабжением после завершенной модернизации объекта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Реконструкцию станции водоподготовки ВНС-6 завершили в конце 2025 года в рамках инвестиционной программы. На объекте установили современное насосное оборудование, пробурили новые скважины, проложили внутриплощадочные трубопроводы и ввели в строй станцию водоподготовки.

ВНС-6 располагает крупнейшими в городском округе резервуарами чистой воды объемом 10 тыс. кубометров. Модернизация позволила повысить надежность системы и создать резерв мощности для дальнейшего подключения потребителей.

Обновленная система обеспечивает многоступенчатую очистку и обеззараживание воды в соответствии с санитарными нормами. В сети будет поддерживаться стабильное давление на уровне 22 метров водяного столба. Ресурс получат жители улиц Мелиораторов, Механизаторов и Фряновского шоссе. В зону работ вошли 18 многоквартирных домов и частный сектор — всего около 1 тыс. человек.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.