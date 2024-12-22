Питон задушил и съел собственную хозяйку в Индонезии
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Жительница Нижегородской области переехала в Индонезию. Она приобрела себе необычного домашнего питомца — питона, сообщает Readovka67.
Вместе с ним девушка прожила недолго. Через некоторое время соседи заметили ее пропажу. При этом также было замечено, что у ее нового питомца живот оказался аномально большим.
Тогда индонезийцы разрезали брюхо питону и обнаружили внутри девушку. Ее тело было изуродовано.
После этого разъяренные индонезийцы зарезали змею.
Ранее россиянин скормил котят питону и разослал видео друзьям.