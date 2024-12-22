Питон задушил и съел собственную хозяйку в Индонезии

Жительница Нижегородской области переехала в Индонезию. Она приобрела себе необычного домашнего питомца — питона, сообщает Readovka67 .

Вместе с ним девушка прожила недолго. Через некоторое время соседи заметили ее пропажу. При этом также было замечено, что у ее нового питомца живот оказался аномально большим.

Тогда индонезийцы разрезали брюхо питону и обнаружили внутри девушку. Ее тело было изуродовано.

После этого разъяренные индонезийцы зарезали змею.

Ранее россиянин скормил котят питону и разослал видео друзьям.