«Придурок, не смешно»: россиянин скормил котят питону и разослал видео друзьям

сегодня в 11:14

Житель Пермского края скормил котят питону и снял это на видео

В Пермском крае мужчина снял на видео, как скармливает нескольких котят своему питону. На вопросы, зачем он так сделал, гражданин заявил о «дефектности» питомцев и утверждал, что котята «вес равно бы не выжили», сообщает Baza .

Мужчина рассылал видео ужина его змеи с комментарием «ни одно животное не пострадало».

«Живодер. Придурок. Не смешно. Еще и большого (котенка — ред.). Иди в ж***», — ответила одна из знакомых мужчины в ответ на присланное ей видео.

Сейчас пермяка разыскивают полицейские. Проверка ведется по административной статье о несоблюдении требований к содержанию животных. Правоохранители уже побеседовали с двумя людьми, которым мужчина отправлял видео скармливания котят питону.