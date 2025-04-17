Пишет сценарии для сериалов: кем является убийца участника «Дома-2» Лукина?

Подозреваемый в убийстве участника «Дома-2» Дмитрия Лукина Станислав Берестовой — сценарист сериалов и проектов для федеральных телеканалов РФ, а также экс-участник команды КВН «Махачкалинские бродяги». Об этом сообщает Mash .

Берестовой писал сценарии для «Светлаков плюс», «Счастливы вместе», «Прожектперисхилтон» и «Новогодний переполох». В КВН мужчина участвовал под фамилией Мамедов, однако при переезде в Москву поменял ее.

51-летнего Берестового, предположительно, подозревают в убийстве Лукина, совершенном 14 апреля. У погибшего обнаружили почти 50 порезов на теле, шее и голове.

После случившегося полицейские отвезли Берестового в больницу в тяжелом состоянии. У него были порез на руке, ссадины, ушибы, а также переломы костей лица. У мужчины в крови нашли алкоголь.

Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).