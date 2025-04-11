Пингвин в коробке толкнул штурвал и уронил вертолет в ЮАР

Baza: в ЮАР вертолет рухнул из-за коробки с пингвином

В ЮАР произошло крушение вертолета из-за того, что коробка с настоящим пингвином случайно упала на штурвал, сообщает Baza .

Вертолет вылетел с острова Берд в Восточной Капской провинции 19 января. Внутри находился исследователь. Он держал на коленях картонную коробку с пингвином внутри.

В какой-то момент исследователь не смог удержать временный дом для животного. Коробка с пингвином соскользнула и ударилась о рычаг управления тангажом.

Из-за этого вертолет резко повело влево. Лопасти несущего винта зацепились за землю. В результате воздушное судно упало.

К счастью, в инциденте никто не пострадал, включая пингвина. Однако вертолет получил сильнейшие повреждения.

Позднее появился отчет об авиакатастрофе. В нем сказано, что причиной крушения стал именно пингвин. Безопасность перевозки пернатого не обеспечили так, как того требовали правила.

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