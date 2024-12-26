Пилоты резко остановили взлет самолета авиакомпании «Азимут» в Батуми

сегодня в 15:57

У самолета авиакомпании «Азимут», который должен был отправиться из грузинского Батуми в Москву, не получилось взлететь. Пилоты затормозили в процессе подготовки к полету, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Самолет А4 7054, следовавший из Батуми в Москву, вынужден был сделать остановку, когда разгонялся перед взлетом. Почти сразу после этого пассажиров попросили выйти из Sukhoi Superjet 100 вместе с багажом.

Пассажирам не сказали, что произошло. Рейс задержан до 16:55.

Ранее в Анталье сгорел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». В результате ЧП никто не пострадал.