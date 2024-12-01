Сгоревший Sukhoi Superjet 100 в Анталье попал на видео

Лайнер все еще стоит на изолированной стоянке в воздушной гавани. Видно, что у него обуглена задняя часть вместе с хвостом и шасси.

Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи Sukhoi Superjet 100-95LR, перевозивший туристов на отдых в Турцию, несколько раз ударился о взлетную полосу, а потом начался пожар. В ЧП пострадавших нет, так как воздушное судно остановилось около пожарной части.

По предварительной информации, самолет мог загореться из-за конструктивных особенностей. Из-за жесткой посадки стойки шасси могли пробить топливные баки.