Стала известна предварительная причина возгорания Sukhoi Superjet 100 в Турции
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Предварительной причиной возгорания российского самолета Sukhoi Superjet 100 в Турции стали конструктивные особенности воздушного судна. Из-за жесткой посадки стойки шасси могли пробить топливные баки, сообщает Mash.
Согласно предварительным выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), ситуация схожа с событиями 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево, когда после приземления самолет начал прыгать по взлетно-посадочной полосе (ВВП), стойки шасси повредили баки и топливо загорелось. В результате ЧП погибли 40 человек.
По данным МАК, шасси Superjet рассчитаны на перегрузку в 3,75g, при большей перегрузке такой сценарий становится более вероятным.
Предположительно, пилот слишком сильно «приложил» самолет о ВВП в Анталье, Superjet «запрыгал» и стойка левого шасси пробила дыру в корпусе, повредив топливные баки. Вытекший керосин вспыхнул еще до полной остановки воздушного судна. Вовремя подоспевшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое не перекинулось на самолет.
В МАК добавили, что причина большого числа погибших в аэропорту Шереметьево — давка в проходе. Пассажиры пытались спасти вещи и не пропускали остальных людей. По словам очевидцев, при ЧП в Анталье ситуация повторилась.
По факту возгорания борта возбуждено уголовное дело. Ответственным лицам грозит до 2 лет тюремного заключения.