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В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете произошел пожар

В самолете российской авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал HavaSosyalMedya.

Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. Пламя удалось быстро потушить.

В воздушной гавани закрыли взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет. О пострадавших не сообщается.

Ранее авиалайнер с россиянами на борту, находясь в небе над Рязанской областью, подал сигнал бедствия из-за сообщения о разгерметизации кабины.