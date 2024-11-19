Самолет Волгоград-Москва подал сигнал SOS в воздухе

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Авиалайнер с россиянами на борту, находясь в небе над Рязанской областью, подал сигнал бедствия из-за сообщения о разгерметизации кабины. Срабатывание сигнализации оказалось ложным, борт продолжил полет в Домодедово, сообщает Aviaincident .

Инцидент произошел 17 ноября в 17:20. Во время полета лайнер подал сигнал SOS, находясь в 80 километрах к югу от Рязани.

Спустя две минуты экипаж отменил сигнал бедствия и заявил, что произошло ложное срабатывание сигнализации «Разгерметизации кабины».

Информации о пострадавших нет. Борт выполнял рейс Волгоград — Москва. Самолет эксплуатируется авиакомпанией «Сибирь».