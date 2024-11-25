Пассажиры не давали эвакуироваться из горящего самолета SSJ-100 в Анталье

После начала пожара на российском гражданском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в турецкой Анталье пассажиры забирали свою ручную кладь с полок и тем самым не давали эвакуироваться другим людям, сообщает SHOT .

Люди потеряли целую минуту, которую можно было потратить на то, чтобы покинуть горящий борт. Пассажиры хвостовой части пожаловались на своих соседей из передней части, которые после начала возгорания стали брать свои вещи с багажных полок.

Они отказывались покидать самолет без своих сумок, из-за чего не пропускали других людей к выходу. По словам очевидцев, в салоне погас свет, двигаться приходилось на ощупь.

С момента аварийной посадки и до полной эвакуации пассажиров прошло 24 минуты. Ликвидировать огонь турецким пожарным удалось за 20 минут.

SSJ-100 вечером 24 ноября выполнял рейс из Сочи в Анталью. После жесткого приземления из левого двигателя самолета потекло топливо, затем произошел пожар. Людей эвакуировали, жертв нет. По факту возгорания борта возбуждено уголовное дело.