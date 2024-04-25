Пилота под мефедроном задержали в международном аэропорту Казахстана

В международном аэропорту Алма-Аты задержали 31-летнего пилота авиакомпании Air Astana, который находился под действием мефедрона. Мужчину отстранили от работы, сообщает Mash .

В состоянии наркотического опьянения Казыбек А. летел в качестве пассажира на конференцию в Актау, чтобы рассказать школьникам о работе в гражданской авиации. На досмотре мужчина вел себя неадекватно, а на медэкспертизе выяснилось, что пилот под мефедроном.

В ходе обысков дома у Казыбека обнаружили пластиковую трубку со следами употребления наркотиков. Пилот рассказал, что употребляет запрещенные вещества с 2021 года. За день до задержания он употребил 4 г мефедрона.

Авиакомпания отстранила сотрудника от работы. Мужчине грозит арест до 40 суток, исправительные работы или штраф в размере около 590 720 тенге — это почти 120 тыс. рублей.

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